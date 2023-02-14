Расположенный в Казахстане город Байконур находится в многолетней аренде у России.

Российские власти города Байконур, расположенного в Казахстане и находящегося в долгосрочной аренде у России, вербуют на войну в Украине местных жителей, половина которых – казахи. Соответствующая публикация появилась на сайте местной прокуратуры.

Согласно постановлению городской администрации Байконура, добровольцы, которые отправятся убивать украинцев, получат единовременную выплату в размере 260 тысяч рублей (около 3,5 тысяч долларов). Такая же выплата положена гражданам РФ из числа горожан, которые попадали под официальную российскую мобилизацию.

Осуществлять выплаты будут из городского бюджета. Деньги обещают зачислить на счет в российском банке в течение 20 рабочих дней после подтверждения заключения контракта.

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Война в Украине – позиция Казахстана

Хотя Казахстан формально является одним из ближайших военных союзников и экономических партнеров РФ, он с самого начала отказался участвовать в войне против Украины и заявил о нейтралитете.

Власти Казахстана отказались признать "независимость" созданных Россией псевдообразований на территории Украины и их последующую аннексию.

После того, как в России объявили "частичную мобилизацию", сотни тысяч российских мужчин выехали в Казахстан, что создало определенную напряженность в стране.

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