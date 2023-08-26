Оккупанты пытаются уменьшить долю перевозки по мосту и обезопасить свои войска от логистического коллапса в случаеего уничтожения.

Оккупанты готовятся к удару по Крымскому мосту и перенаправляют поставки техники на морские пути, сообщает партизанское движение АТЕШ.

Отмечается, что в последнее время российские оккупанты интенсифицировали перевозки грузовыми кораблями через Керченский пролив. Они перевозят технику и все необходимое снабжение для армии РФ.

"Сделано это, вероятно, с целью уменьшить долю перевозки по мосту и обезопасить свои войска от логистического коллапса в случае уничтожения моста. Они наверняка что-то знают", - отмечают в АТЕШ.

Видео дня

Удары по Крымскому мосту - что известно

Первый удар по Крымскому мосту состоялся в начале октября 2022 года. А в июле этого года произошел второй взрыв на этом мосту. В результате обрушился пролет моста. Оккупанты обвинили в этом Украину, тогда же появилась информация, что мост якобы был атакован надводными дронами.

В августе в СБУ сообщили, что во второй раз взорвали Крымский мост летом этого года благодаря морским дронам-камикадзе, которые являются собственной разработкой спецслужбы, а сама операция готовилась совместно с ВМС Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: