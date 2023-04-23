Это сакральная дата для оккупантов, поэтому возможны ракетные удары.

Кремлевский диктатор Владимир Путин с момента полномасштабного вторжения в Украину неоднократно давал понять, что 2 и 9 мая — это сакральные даты для России. Поэтому в упомянутые дни возможны ракетные удары по нашей стране. К ним нужно готовиться.

Такой информацией поделилась глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментариях 24 каналу. Она подчеркнула, что причин разводить панику нет, однако лишний раз пренебрегать собственной безопасностью тоже не стоит. Особенно это касается 9 мая.

"Ожидать не надо, готовиться нужно, то есть осознавать, понимать, что они, по всей вероятности, могут посвятить таким датам какой-то выкрутас, например, даже массированные ракетные атаки", — сообщила Гуменюк.

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По мнению главы пресс-центра, рашисты способны устроить провокацию, ведь сейчас они взяли оперативную паузу и пытаются накопить запасы вооружения, которые уже в значительной степени истощены. А на 9 мая могут наблюдаться скопления людей, и для России с ее террористическими методами ведения войны это будут потенциальные цели.

"В прошлом году именно 2, 9 мая, в частности, Одесса потерпела конкретные ракетные точечные удары", — добавила Гуменюк.

Для Путина и россиян упомянутые даты имеют сакральное значение. Глава пресс-центра призвала украинцев быть особенно внимательными в этим дни и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Запасы ракет у России: последняя информация

В Воздушных силах ВСУ ранее на этой неделе сообщили, что осенью и зимой РФ выпустила 800 ракет для уничтожения критической инфраструктуры Украины. Вот почему запасы государства-агрессора значительно истощены.

"Ракетный голод" стал причиной, почему оккупанты перешли на более дешевый вариант — управляемые авиабомбы и ракеты Х-55, которые сняли с хранения и начали восстанавливать.

Как сообщила Гуменюк 17 апреля, запасы высокоточных ракет у рашистов приблизились к критически малым. Поэтому враг старается их экономить.

Как сообщили в ВС ВСУ, до осени 2023 года России не удастся накопить даже треть от количества ракет, выпущенных за период массивных бомбардировок.

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