В боевую машину пехоты противника попали снайперы Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Украинские снайперы под городом Бахмут устроили засаду на российскую боевую машину пехоты - БМП-2.

Ночную охоту на вражескую технику устроили бойцов отдельного взвода снайперов Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, говорится в Telegram-канале военного соединения.

"Две винтовки, патроны в калибре 50 BMG APHEI и трое суток подготовки. С расстояния 370 метров со стопроцентным пробитием и возгоранием машина с россиянами была точно поражена", - отметили в бригаде.

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На Донбассе уже давно продолжаются боевые действия, украинские воины весной текущего года пошли в контратаку и смогли освободить от россиян немало нашей земли.

Вечером 11 августа Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги на Бахмутском направлении тщетно пытались наступать возле Клещиевки, Белой Горы и Богдановки в Донецкой области.

Стоит отметить, что Россия на украинской земле понесла колоссальные потери в технике и живой силе. Общие потери врага на 11 августа 2023 года составляют примерно 252 тыс. 780 оккупантов. Кроме того, ликвидировано, в частности, 8 тыс. 318 вражеских боевых бронированных машин.

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