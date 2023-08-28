Он заявил, что Украина имеет право воевать так, как хочет. Кстати, она выбрала грамотную стратегию.

Военные США выражают свое разочарование тем, как Украина ведет свой контрнаступление. Это настораживает. У американских офицеров ,похоже, есть "нереалистичные ожидания относительно того, чего может достичь одна контрнаступательная операция".

Об этом заявил генерал США в отставке Джек Кин для The Wall Street Journal. По его убеждению, США должны сосредоточиться на помощи Украине вести войну так, как она хочет, а не на "чирикать сбоку".

США ожидали то, чего ждали россияне

Американское военное руководство хочет, чтобы Украина сосредоточила оснащенные и обученные Западом силы для контрнаступления на одном участке в западной части Запорожской области для быстрого прорыва российской обороны и освобождения Мелитополя. Сообщается, что американские официальные лица раздражены тем, что Украина сохранила большое количество сил на Востоке, в частности в районе города Бахмут, и что Украина осуществляет многочисленные наступательные атаки по всему участку фронта в Запорожской области, а не в одной точке.

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"Никто в американской армии сегодня не разрабатывал широкомасштабные механизированные операции против серьезного и боеспособного врага, который использует комплексную оборону. В последний раз это была кампания Меца во Франции в 1944 году, которую возглавил генерал Джордж С. Паттон. Массированная атака на Мелитополь, которой некоторые требуют, является наиболее очевидным, что Украина могла бы сделать, и сосредоточила бы наступательную боевую мощь Украины на пути к кратчайшей дороге к морю. Такой подход кажется привлекательным и с военной точки зрения обоснованным. Беда в том, что так же думали и россияне", - подчеркнул генерал.

Кин отметил, что оккупанты на этой оси развернули сильнейшие подразделения, окопались и подготовили другие фортификационные сооружения. Их лучшие пилоты находятся в этом районе и готовы к украинской атаке. Год они укрепляли Мелитополь и Токмак.

"Эта кратчайшая дорога к морю является также лучше всего подготовленной частью российской обороны на фронте. Украинцы фактически сделали этот маршрут приоритетным и недавно достигли важных достижений. Но они также атаковали дальше на восток в Запорожской области и добились там успехов. Усилия, которые, кажется, больше всего обременяют американских чиновников, это попытка Украины отвоевать город Бахмут, который Группа "Вагнера" захватила огромной ценой этой весной. Военные эксперты США, похоже, хотят, чтобы украинцы удержались на всех остальных фронтах и сосредоточились на едином ударе в сторону Мелитополя", - пишет генерал.

Впрочем, он считает такие советы "военной небрежностью".

ВСУ продвигаются по нескольким осям

Хорошо продуманные механизированные кампании почти всегда продвигаются по нескольким осям, а не по одной. Именно это делали коалиции под руководством США против Ирака в 1991 и 2003 годах. Так американцы, немцы и Советский Союз воевали во Второй мировой войне.

"Причина проста: продвижение вдоль одной оси позволяет оккупантам в обороне полностью сосредоточиться на остановке этого продвижения. В этом случае россияне почти наверняка перебросили бы силы из других частей фронта так быстро, как могли, чтобы остановить наступление украинцев на Мелитополь", - отметил Кин.

Россияне передислоцировали войска на Запорожье. Они не прислали больше подкреплений, отчасти потому, что украинские атаки зажали их вдоль линии. Украинское контрнаступление вокруг Бахмута привлекло элементы нескольких российских Воздушно-десантных дивизий и отдельных бригад, чтобы удерживать там линию. Эти подразделения воевали в Луганской и Харьковской областях и были готовы для усиления Мелитопольского направления.

"Сейчас их бьют вокруг Бахмута, потому что украинцы продолжают давить на город, который россияне не готовы терять. Украинская атака дальше на восток в Запорожье также прижала российские силы к этому сектору, который в противном случае мог бы сместиться на Запад. Подобные менее масштабные украинские атаки в других местах вдоль линии имели такой же эффект. Украинское давление вдоль линии лишило россиян почти любого значимого резерва, с помощью которого можно было бы противостоять крупному украинскому прорыву", - отметил Кин.

Остановить критику

Генерал добавил, что освобождение Мелитополя не станет ключевым в этой войне. Требования, чтобы Украина сосредоточилась на стратегии освобождения этого города, в сочетании с прогрозами прекратить помощь для будущих операций, свидетельствуют о том, что по крайней мере "некоторые из тех, кто критикует украинское наступление, несерьезно хотят помочь Украине освободить всю ее территорию".

"Если это так, и если позиция Пентагона заключается в том, что он не ожидает, что Украина освободит свой народ, было бы лучше сказать об этом четко, чем делать косые и неточные нападки на то, как Украина воюет. Для США является жизненно важным интересом национальной безопасности, чтобы Украина освободила свою землю и свой народ от российской агрессии. Америка должна прекратить критику того, что делает Украина, и вместо этого сосредоточиться на помощи Украине в достижении наших общих целей как можно скорее. Это была бы разумная стратегия", - отметил Кин.

Джек Кин - генерал США в отставке, бывший заместитель начальника штаба армии США, а также председатель правления Института изучения войны. Кин ушел с военной службы в 2003 году.

Контрнаступление ВСУ

Как сообщал УНИАН, уукраинское командование пересмотрело тактику действий ВСУ из-за больших потерь, понесенные в первые дни контрнаступления.

Как пишет The Economist, Украина получила лишь 60 танков "Leopard", несмотря на обещания о сотнях. Также отмечается, что у украинской армии дефицит машин для разминирования.

Официальные лица США все больше критикуют контрнаступательную стратегию Украины и мрачно оценивают ее перспективы на успех. Это углубляет напряженность между Киевом и Вашингтоном в самый критический момент войны.

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