Ходжес отметил, что поражение Киева не в интересах США и Европы.

В 2025 году российская армия вряд ли будет иметь возможность осуществить большой прорыв на фронте. Такое мнение в интервью "Громадському" высказал Бен Ходжес, военным аналитиком и бывшим командующим Сухопутных войск США в Европе.

"Я не думаю, что россияне имеют возможность достичь обвала фронта и большого прорыва. На Западе происходят большие политические изменения. Сменилась власть в США, новое руководство в ЕС. Эта динамика потенциально может быть очень полезной для Украины. Зато проблемы в российской экономике усиливаются", - сказал он.

Генерал отметил, что ситуация в Сирии подрывает возможности Ирана предоставлять оружие "Хезболле". В определенный момент Иран окажется под большим давлением. Неизвестно, сможет ли он и дальше оказывать военную поддержку России в такой ситуации.

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Отвечая на вопрос, сможет ли Украина выжить без американской военной помощи, Ходжес отметил, что поражение Киева не в интересах США и Европы. Генерал убежден, что Украина выстоит.

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают продвигаться на востоке Украины. В частности на Покровском направлении враг оккупировал Новопустинку, которая находится неподалеку Новотроицкого. На Кураховском направлении захватчики оккупировали населенные пункты Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку.

Аналитики из Института изучения войны подсчитали потери и продвижение РФ на фронте этой осенью. Так, по их данным, за каждый оккупированный километр захватчики отдавали 53 жизни своих солдат. Всего в ноябре враг понес рекордные потери в 45 690 солдат.

Тем временем министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина проигрывает в войне против России. По его мнению, из-за этого Киеву придется пойти на значительные уступки во время мирных переговоров.

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