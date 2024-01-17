Не исключается, что Россия отправит другой самолет, чтобы испытать свою удачу в этом регионе.

После сбития самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем стало меньше российской авиации. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Азовское море стало чище российской авиации. Сейчас там наблюдается практически один-два самолета, которые осуществляют патрулирование. Собственно это следствие того, что произошло недавно - уничтожение самолета А-50 и Ил-22", - сказал он.

При этом не исключает, что Россия отправит другой самолет, чтобы испытать свою удачу в этом регионе. По его словам, для врага не является проблемой перебросить авиацию на это направление.

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"Будет решение и перелетят с других аэродромов те борта, которые готовы к выполнению задач. Не так давно сразу три А-50 работали в воздушном пространстве – два в Азовском и на востоке третий. Возможно, то какие-то их вынужденные действия, работают они в паре с Ил-22. К сожалению, есть у них эти борта, но это не десятки, это единицы. Из отремонтированных и модернизированных может быть до 5 А-50", - рассказал Игнат.

Он отметил, что воздушные силы мечтали уничтожить такую цель – самолет А-50 с начала полноштабного вторжения.

"И блестяще проведенная операция по уничтожению А-50 облетела весь мир", - добавил Игнат.

По его словам, Россия имеет серьезные имиджевые потери.

"И не только, но и потерю боевой единицы. Если их (самолетов А-50 – УНИАН) было 5 единиц в боевом состоянии, то это минус 20 процентов воздушных радаров России. Это очень серьезный удар", - подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Сбивание российских самолетов над Азовским морем - детали

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января заявил, что российские самолеты А-50 и Ил-22 были подбиты украинскими силами.

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки отмечало, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 приведет к ограничению зон действия авиации РФ.

При этом считает, что А-50, вероятно, взорвался и впоследствии упал в западной части Азовского моря. Российский самолет Ил-22М был поврежден, но приземлился на ближайшем российском аэродроме.

По данным британской разведки, вполне вероятно, что Россия теперь будет вынуждена пересмотреть вопрос об ограничении зон действия своей авиации. А-50 имеет решающее значение для российского воздушного наблюдения за пространством боевых действий.

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