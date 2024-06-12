Они не смогут при необходимости оперативно вылетать на боевые задачи рядом с линией фронта.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что часть украинских истребителей F-16 будет базироваться за рубежом. Они останутся в центрах для подготовки наших пилотов и авиационного персонала. Эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский объяснил "РБК-Украина", как это будет.

"Есть определенное ограничение по пропускной способности осваивать новые самолеты. Эргономика работы на западных самолетах сложнее, чем на советских. Однако мы и в этом все равно показываем очень хорошие результаты. Например, румыны 30 самолетов F-16 купили в Норвегии за полмиллиарда долларов еще в ноябре 2021 года. Но начали получать их только весной этого года. То есть румыны заплатили деньги за самолеты, которые формально были не нужны и два года ждали. И сейчас они еще только учатся летать на них", - рассказал он.

Эксперт пояснил, что наши самолеты, которые будут за рубежом, не смогут при необходимости оперативно вылетать на боевые задачи рядом с линией фронта.

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"Такие предположения и идеи упираются в один важный момент: это будет слишком далеко до линии фронта. Например, аэропорт Жешув (он же Жешув) - основной хаб - находится примерно в тысяче километров от линии фронта. То есть истребитель сожжет все топливо пока туда долетит. А аэродромы, откуда могли бы реально взлетать истребители F-16, на территории Польши или Румынии находятся еще дальше", - добавил Киричевский.

При этом боевой радиус действия F-16 составляет около 500-600 километров. Поэтому боевые полеты из соседних стран технически невозможны.

"Если исходить из того, что буквально было заявлено начальником авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергеем Голубцовым, то он сказал, что эти самолеты будут стоять и храниться, во-первых, как резерв. Во-вторых - как замена другим бортам, которые будут отправлять на техническое обслуживание. В-третьих - на случай потери бортов. Думаю, именно такими и являются настоящие мотивы и причины", - отметил эксперт.

Как сказал Киричевский, проводить ремонт и обслуживание самолетов нужно после каждых 400 летных часов.

"Это в лучшем случае через каждые полгода. Если это игнорировать, то можем оказаться в такой ситуации, как Ирак. В 2021 году, когда ему пришлось вести борьбу с ИГИЛом, у него ни один из 30 F-16 не летал. Кроме того, золотым стандартом по обслуживанию F-16 считается, что по крайней мере 70% парка работоспособны. А в наших условиях нам придется держать этот показатель на все 100%. Соответственно, держать самолеты в резерве потребуется", - подытожил он.

Еще одна причина, почему часть F-16 оставят за рубежом, это дефицит ПВО в Украине. Аэродром, на котором они будут базироваться должен быть хорошо защищенным.

Истребители для Украины

Как писал УНИАН, сейчас четыре страны подтвердили планы передать Украине американские истребители F-16.

Для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя и завоевать преимущество в воздухе, Украине недостаточно только одних западных истребителей F-16. Это должен быть целостный комплекс вместе с использованием средств РЭБ, систем ПВО и других средств, пояснил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов

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