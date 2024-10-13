'F-16 показал зубы': российский Су-34 проиграл битву с украинским истребителем, - Forbes

Это станет первым случаем, когда американский самолет одержал победу над пилотируемым российским истребителем.

Популярный российский Telegram-канал Fighterbomber, который ведет бывший российский военный летчик, вчера над Украиной был сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Канал опубликовал фотографию сбитого Су-34. Официальных заявлений по этому поводу от Министерства обороны России не было, как и от Украины. Однако некоторые промосковские Telegram-каналы сообщали, что самолет сбили примерно в 50 км от линии фронта, и что это сделал американский истребитель F-16 Fighting Falcon, пишет Forbes.

"F-16 показал свои зубы"

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали передать Украине более 90 F-16 после того, как президент США Джо Байден одобрил передачу многоцелевых боевых самолетов. Первые F-16 прибыли в Украину в августе. Если информация о сбитии подтвердится, это станет первым случаем, когда американский самолет одержал победу над пилотируемым российским истребителем.

Видео дня

Су-34: потери для Кремля

Су-34, двухмоторный двухместный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1980-х годах для ВВС СССР, официально стал на вооружение в 2014 году. Этот самолет считался одним из самых мощных в российском арсенале, и его потеря является серьезным ударом для Москвы, которая борется с поддержанием производства новых самолетов.

Реакция российских милблогеров

Российские милблогеры, которые ведут активную деятельность в Telegram и часто открыто критикуют действия российских военных, сразу отреагировали на потерю самолета. Канал VDV for Honesty and Justice предупредил, что "НАТО отправило F-16 на охоту" и что такие потери только увеличатся.

Примечательно, что милблогеры избегают критики в адрес диктатора Владимира Путина, фокусируя свое недовольство на военном командовании. Как отметил эксперт по национальной безопасности Мэтью Шмидт, они критикуют армию за некомпетентность, но поддерживают Путина, призывая его к кадровым изменениям в военных структурах.

Вызов для Кремля

Быстрое распространение новостей через Telegram и другие социальные медиа опережает официальные заявления Кремля. Как отметил Роджер Энтнер, аналитик социальных медиа, "смартфоны и соцсети дают каждому мегафон, с помощью которого информация распространяется мгновенно", что является вызовом для тоталитарных режимов, которые полагаются на контроль информационных потоков.

Потери российской авиации

В августе украинские защитники уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на территории Курской области.

11 сентября украинские разведчики во время операции в акватории Черного моря сбили российский боевой самолет Су-30СМ. Всего с начала войны, по данным Генштаба, Россия потеряла уже 369 самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: