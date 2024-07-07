По словам экспертов, Украина должна улучшить свой уровень противовоздушной обороны.

За несколько дней перед предстоящим саммитом НАТО, который состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля, РФ усилила военное давление на Украину, нанося удары по авиабазам. По словам аналитиков, это связано с предстоящим официальным получением первых истребителей F-16, которые Запад уже в течение многих месяцев обещает передать Украине, пишет Le Monde.

В издании напомнили, что в течение нескольких дней по украинским авиабазам было нанесено несколько значительных ударов. Сначала по Миргороду (Полтавская область), а затем по Довгинцево, что в Днепропетровской области, в 80 км от линии фронта. Российские источники отмечают, что в результате таких атак было уничтожено не менее шести истребителей, однако украинцы отрицают такие потери.

Западный военный источник считает, что недавние удары показывают желание РФ "поиграть мышцами, чтобы заставить украинцев и их сторонников подумать дважды в решающий момент".

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В издании отметили, что давление со стороны России началось во время того, когда несколько стран в течение последних недель подтвердили прибытие первых F-16 в Румынию, ведь там открылся учебный центр для украинских пилотов для подготовки на этих истребителях.

Также Россия усиливает атаки, используя "планерные бомбы". Их трудно обнаружить и запускаются они самолетами за пределами досягаемости украинской противовоздушной обороны.

"Противостоять им почти невозможно, разве что отбить самолеты, которые их запускают", - отметил научный сотрудник Института стратегических и оборонных исследований в Лионе Иоганн Мишель.

В то же время научный сотрудник Фонда стратегических исследований (FRS) Винсент Турре считает, что истребители F-16 могли бы ограничить эти атаки, однако "самолеты, которые будут переданы украинцам, не являются самыми современными". Кроме того, эффективность истребителей будет зависеть от систем вооружения, которые на них будут установлены.

"Это будет зависеть от типа поставляемых ракет. F-16 может быть оснащен десятками различных моделей", - объяснила директор по стратегическим исследованиям Eurocrise Изабель Дюфур.

В свою очередь Иоганн Мишель добавил, что пока Киев не достигнет лучшей противовоздушной обороны, то не сможет расширить свою оборонную промышленность.

"На саммите НАТО украинцы ожидают решительных заявлений, которые будут способствовать усилению коалиции F-16. Без защиты воздуха ничего не получится", - подчеркнул эксперт.

Удары РФ по авиабазам - последние новости

Ранее командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал последние два удара России по украинским аэродромам, чтобы объяснить, что все не так однозначно. По его словам, враг ударил по макетам таких самолетов.

"Аэродром Довгинцево (Кривой Рог - 3.07) и район "Южное" (Одесская область - 6.07) - личным составом Воздушных Сил успешно проведены мероприятия по пассивной обороне!" - написал генерал.

В свою очередь военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков прокомментировал российские удары по украинским авиадромам. По его словам, во время подготовки к такой атаке армия РФ может вести разведку дроном в режиме онлайн.

"Этот дрон висит над аэродромом и на дальности 150-200 км передает изображение. Таким образом противник знает, например, что на этом аэродроме в конкретном месте сейчас стоит самолет на обслуживании", - объяснил он.

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