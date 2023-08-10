На сегодня это единственный обустроенный путь на границе со страной-агрессором.

Через гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка на границе Белгородской и Сумской областей ежедневно в Украину возвращается 170-200 граждан.

"Ежедневно почти 170-200 человек переходят из РФ в Украину через гуманитарный коридор Колотиловка – Покровка на границе Белгородской и Сумской областей", - сказала в эфире телемарафона "единые новости" вице-премьер - министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она напомнила, что на территории Сумщины работает хаб, где можно получить бесплатную медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь. Кроме того, есть транспортные средства, которые бесплатно доставляют людей в Сумы, где можно переночевать. Оттуда ежедневно в 06:47 отправляется бесплатный эвакуационный поезд в Киев. Также можно выехать маршрутными автобусами на Харьков.

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Министр добавила, что этот пункт пропуска из РФ работает в одностороннем порядке - в Россию выехать через него не получится.

"У нас вообще закрыты границы с государством-агрессором, и на сегодня это лишь один гуманитарный коридор, который так обустроен. Есть еще через Беларусь. Но с Россией это единственный", - подытожила Верещук.

Эвакуация украинцев

По данным ГНСУ с февраля 2022 года по разным направлениям, в том числе и через закрытая граница с РФ и Беларусью, в Украину вернулось более 18 тысяч наших граждан

5 августа Украина на границе с РФ открыла закрытый с начала полномасштабной войны пограничный пункт Колотиловка-Покровка. Кроме этого, есть также возможность добраться до территории Украины и с территории Беларуси, однако через закрытые по решению правительства пункты пропуска.

От 15 июля эвакуироваться из Сумской области можно бесплатно на специальном поезде. По вопросам эвакуации можно обращаться по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77-99-55 или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48.для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

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