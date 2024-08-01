Чернев отметил, что сейчас в Соединенных Штатах продолжается предвыборный период, и никто не хочет делать резких шагов.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, который присутствовал на слушаниях в Сенате США, рассказал, почему вопрос применения дальнобойного оружия по военным целям вглубь РФ до сих пор полностью не решен.

Как он отметил в эфире телемарафона, накануне во время слушания от некоторых сенаторов звучали вопросы к представителю Госдепа о том, какой именно эскалации или какого ответа опасаются США, не предоставляя Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по РФ.

"Честно говоря, ответ меня удивил. Потому что ответ был, что Россия будет бить по гражданской инфраструктуре. Такой, например, как госпиталь, как это произошло с "Охматдетом", – акцентировал Чернев.

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Он отметил, что враг и так наносит удары по гражданской инфраструктуре и обстреливает гражданских украинцев с самого начала полномасштабного вторжения.

"И поэтому, честно говоря, я совершенно не понимаю опасений наших партнеров относительно какой-то эскалации. Я не получил ни одного ответа, чем может быть эскалация, чего можно ожидать от РФ. Хотя мы все видели, сколько раз мы пересекали условные "красные линии", после которых Россия угрожала точно что-то сделать", – добавил депутат.

Отмечается, что Сенат и Конгресс США полностью на стороне Украины в вопросе снятия запрета на удары вглубь РФ.

"Мы последние несколько дней встречались и с республиканцами, и с демократами. Они поддерживают то, что все же должны быть сняты любые запреты. И Украина должна использовать так, как она считает нужным, такое оружие", – подчеркнул он.

Но без официального разрешения США это сделать невозможно.

"У нас есть определенные планы, как все же подтолкнуть администрацию со стороны Конгресса к этому решению... Поэтому мы продолжаем работать над этим вопросом, чтобы все же получить это разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ", – сказал Чернев.

Нардеп отметил, что в США очень осведомлены в том, что происходит в Украине.

"Я думаю, что этот вопрос удастся продвинуть. Но, мы должны понимать, что сейчас находимся не в лучшей ситуации, потому что в США все заняты выборами, предвыборной гонкой, предвыборной кампанией. И никто не хочет делать каких-то резких шагов. Поэтому это несколько усложняет нашу задачу, но мы точно не будем опускать руки", – резюмировал Чернев.

Разрешение на удары по территории РФ

Как сообщал УНИАН, в администрации президента США Байдена не дают прямого ответа относительно обстоятельств, при которых Вашингтон разрешил бы ВСУ использовать американское оружие для ударов вглубь территории РФ. В Белом доме говорят, что постоянно следят за ситуацией и делают выводы, а "нынешняя позиция президента заключается в том, что обстоятельства меняются".

Ранее в Госдепе США говорили, что позволят Украине поражать российские позиции на большем расстоянии, если армия РФ попытается расширить фронт.

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