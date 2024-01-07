"Ролло" подчеркнул, что не стоит недооценивать противника.

Комбат Первого штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко с позывным "Ролло" гневно высказался относительно того, как российских оккупантов выставляют плохо оснащенными "лохами", когда на самом деле все далеко не так.

"Российская армия ничем не хуже украинской, и даже лучше. Технологически оснащенная – раз. Больше техники – два. Лучшее оружие и лучшее снаряжение, чем у украинской. С чего вы взяли, что они хуже?! Это унижение какое-то, выходит, наше. Типа х*ли вы сражаетесь с лохами, ничего не можете сделать?! Может потому, что они сильнее нас?! Это объективно", – объяснил он в ответ на вопрос одного из зрителей в новом выпуске проекта "Движ".

Военный подчеркнул, что у оккупационных войск лучшее снаряжение и лучшие государственные программы по снаряжению и обеспечению армии.

"И не надо недооценивать противника, это очень серьезный противник. Серьезнее, чем большинство армий мира", – добавил он.

Война в Украине: это стоит знать

6 января украинские разведчики ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области РФ. В результате огневого поражения 2 российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" выведены из строя. Стоимость одной такой системы оценивается в 10-15 млн долларов.

В то же время в Генштабе рассказали о работе украинской авиации в течение суток. Пилоты атаковали 19 районов дислокации оккупационных войск РФ в Украине.

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