Россия заплатила Украине за атаки своим ЗРК "Тор" и 1 РЛС ПВО.

Украинская авиация и ракетные войска "попортили кровь" армии оккупантов удачными ударами. В частности, наши пилоты атаковали 19 районов дислокации войск РФ в Украине.

Тогда как ракетные войска попали по 1 пункту управления, 1 складу боеприпасов, 1 артиллерийскому средству, 1 РЛС ПВО и по 1 ЗРК "Тор" России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке.

Там уточнили, что со своей стороны Россия реализовала 8 ракетных и 55 авиационных ударов по позициям ВСУ и мирным территориям Украины. Свой террор враг дополнил 23 обстрелами из реактивных систем залпового огня. К сожалению, без жертв среди украинцев не обошлось.

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Россия совершила новый теракт в "старый" Святвечер

Вечером 6 января оккупанты запустили по Покровскому району Донецкой области ракеты С-300 и убили в "старый" Святвечер11 человек. Среди жертв оккупантов было 5 детей, уточнил глава ОВА Филашкин. На этот террор уже отреагировал украинский лидер Зеленский: он выразил соболезнования и напомнил, что ни одна подобная атака не останется безнаказанной.

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