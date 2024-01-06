Стоимость одного такого комплекса составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов, отметили в ГУР.

Украинские разведчики ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области РФ. Операция, направленная на ослабление государства-агрессора, состоялась 6 января 2024 года.

Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны Украины. Защитники поразили ценную технику российских оккупантов.

"В рамках сложной миссии, реализуемой при содействии платформы United24, операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области. В результате огневого поражения 2 российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" выведены из строя. Стоимость одного такого ЗРПК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов", – отметили в ГУР

Также разведчики опубликовали видео удара по вражеским комплексам:

Другие операции в Белгородской области

5 января 2024 года стало известно, что бойцы Главного управления разведки совершили рейд на территорию Белгородской области РФ. Разведчики выяснили, что высшее руководство оккупационной армии РФ планировало провести проверку на российских позициях в Грайворонском районе области.

В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери. В то же время о количестве ликвидированных захватчиков пока деталей нет.

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