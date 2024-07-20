На сегодня примерно треть всех людей, которые приобщаются к Силам обороны, это добровольцы, то есть те, кто рекрутировался.

Сейчас до 20% от числа всех людей, которые обращаются в рекрутинговые центры, занимающиеся поиском людей для службы в ВСУ - это женщины.

Об этом сообщил Уполномоченный представитель Министерства обороны Алексей Бежевец в выпуске Small Talk на YouTube, говоря о результатах работы центров за полгода. "На сегодня примерно 17%, до 20% всех людей, которые остаются после первого визита и с ними дальше происходит работа, то есть идет подбор им вакансий и помощь для попадания потом в свое подразделение - это женщины. Это на самом деле классно, потому что это показывает большой потенциал собственно женщин в армии", - сказал Бежевец.

По его словам, нередки случаи, когда женщины - жены, сестры, матери приходят в центры рекрутинга, чтобы узнать о вакансиях для своих мужчин.

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"Есть разные жизненные ситуации. И это нормально. Мы так и объясняем людям: придите, спросите. Если надо, то хоть 10 раз приходите, звоните. Мы создаем систему для вас, чтобы вы определились и попали в выбранное подразделение", - подчеркнул представитель Минобороны.

По его данным, всего за полгода в систему рекрутинговых центров Минобороны обратились более 10 тыс. человек. И динамика показывает, что все больше людей приобщаются к ВСУ и вообще к обороне именно как добровольцы, то есть являются рекрутированными.

"В целом мы видим, что информационно влияние есть и все больше и больше людей знают, что такая возможность есть и обращаются или непосредственно в воинские части, или в рекрутинговые центры, или в мобильные рекрутинговые группы. На сегодня примерно треть всех людей, которые приобщаются к силам обороны, это добровольцы. То есть это люди, которые добровольно пришли, нашли себе должность, вступили в коммуникацию с военным подразделением, рекрутировались и служат", - сказал Бежевец.

Он отметил, что ничего не мешает человеку, который получил первую повестку - то есть приглашение в ТЦК для обновления учетных данных, обратиться в рекрутинговый центр.

"Такие случаи есть. И это не единичные случаи. Тогда человек приходит в ТЦК не с повесткой - "я пришел мобилизоваться", а непосредственно уже с рекомендательным письмом - "как доброволец я пришел, пожалуйста, в конкретную часть, на конкретную должность оформляйте меня". И это предусмотрено всеми директивными документами, непосредственно указано в законе", - подчеркнул Бежевец.

Рекрутинг в ВСУ: что известно

Минобороны в ноябре 2023 года начало сотрудничать с известными сайтами для поиска работы, где начали размещаться вакансии ВСУ. К процессу были привлечены платформами по размещению вакансий: thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua. По состоянию на начало января 2024 года на профильных ресурсах было размещено 1847 вакансий от 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

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