Подготовленных людей отправляют не в выбранные ими подразделения, поскольку руководство действует по своему усмотрению.

На сегодня можно утверждать, что настоящего рекрутинга в Украине нет. Об этом сказал военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных БПЛА "Орден Сантьяго" Игорь Луценко в эфире телемарафона.

"На практике мы видим, что рекрутинга, о котором неоднократно хвастались, что якобы он есть, его нет", - подчеркнул он. При этом он отметил, что общался с людьми, которые хотели идти в его подразделение и получили все необходимые документы, прошли базовую общевойсковую подготовку, но их отправили в другие части. "Потому, что начальство так решило. Возможно за этим есть какая-то логика. Но давайте тогда не говорить, что у нас есть рекрутинг, когда можно конкретно попасть в какую-то часть. Все равно это будет лотерея, начальство будет решать на каких-то своих недоступных мне уровнях, куда отправлять специалистов", - подчеркнул Луценко.

Он отметил, что на сегодня и дальше срабатывает старая практика, которая заключается в том, что людей с инженерными навыками, которые нужны таким подразделениям как его, для того, чтобы модифицировать, улучшать и производить дроны, их отправляют туда, где они, мягко говоря, менее нужны. "Это болезненная проблема. Потому что страна сейчас развивает Силы беспилотных систем", - подчеркнул Луценко.

Видео дня

По его словам, в разговорах с топ-чиновниками это является очень важным направлением, но при этом приоритета в укомплектовании кадрами Силам беспилотных систем не предоставлено. "Говорят, что рекрутинг чрезвычайно поможет модернизировать армию, сделать "армию 2.0", которая будет оснащена роботами, но без инженеров, работающих в войсках, мы этого точно быстро не достигнем", - отметил Луценко.

Он также рассказал о проблеме перевода людей из одного в другое подразделение. "Я даже уже и думать забыл о каких-то переводах. Те, которые были - можно пересчитать на пальцах одной руки. То есть, это исключение из правил, а не работающий механизм. Армия не какая-то свободная корпорация, где ты уволился за два месяца и пошел в другую. Но должны быть ускорены те переводы, которые согласованы на самом высоком уровне. К сожалению, даже если на всех этапах есть согласование, то это занимает месяцы времени", - сказал Луценко.

По его словам, на сегодня в армии не существует быстрых автоматических механизмов перевода человека, если "все начальство за". При этом он добавил, что это занимает месяцы, что недопустимо в условиях воюющей армии. "С переводами все гораздо хуже, чем с рекрутингом, то есть практически они заморожены", - добавил Луценко.

В то же время, сегодня заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сообщила, что продолжается развитие рекрутинга. "В центры рекрутинга украинской армии, которых сейчас насчитывается 32, обратилось уже 13324 человека, а 3809 находятся на разных этапах рекрутинга. 580 из них - это женщины", - отметила она.

По ее словам, также развивается система онлайн-рекрутинга. К четырем платформам-партнерам обратилось 7667 человек.

Рекрутинг Минобороны

Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец рассказал, что от 18 до 25 молодой человек может заключить контракт, то есть, может добровольно прийти на контракт, но мобилизован не может быть никоим образом.

Представитель Минобороны рассказал, что тысячи людей пользуются возможностью рекрутинга и каждый месяц приобщаются в ряды Сил обороны.

Он убеждал, что рекрутинг дает определенность, потому что доброволец это тот, кто по рекомендательному письму добровольно зашел в часть.

Вас также могут заинтересовать новости: