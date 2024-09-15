Подразделение UA_REG TEAM, в которое входят спецназовцы 8-го полка Сил специальных операций, показало бои в Курской области.
Видео появилось в Telegram-канале подразделения. Бойцы показали фрагменты нескольких миссий на Курщине, в частности захват суперблиндажа с большим количеством "кадыровцев" и срочников РФ.
"Эстетика нашей молодости. Приятного просмотра", - прокомментировали бойцы.
Ситуация в Курской области: последние новости
Накануне в СНБО сообщили, что российские войска не выполнят приказ Путина до октября отбить у ВСУ территории Курской области РФ. В то же время он добавил, что большое количество россиян в Курской области сейчас в ужасной ситуации.
По словам военного Кирилла Сазонова, боевые действия в Курской области очень динамичны, а подразделения украинской армии и противник действуют на разных локациях неожиданно по отношению друг к другу.
Эксперт Андрей Крамаров отметил, что в Курской области РФ есть наиболее слабые места, из которых россияне теоретически должны начать выбивать украинские подразделения.