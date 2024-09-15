Воины показали фрагменты нескольких миссий в Курской области во время операции Сил обороны.

Подразделение UA_REG TEAM, в которое входят спецназовцы 8-го полка Сил специальных операций, показало бои в Курской области.

Видео появилось в Telegram-канале подразделения. Бойцы показали фрагменты нескольких миссий на Курщине, в частности захват суперблиндажа с большим количеством "кадыровцев" и срочников РФ.

"Эстетика нашей молодости. Приятного просмотра", - прокомментировали бойцы.

Ситуация в Курской области: последние новости

Накануне в СНБО сообщили, что российские войска не выполнят приказ Путина до октября отбить у ВСУ территории Курской области РФ. В то же время он добавил, что большое количество россиян в Курской области сейчас в ужасной ситуации.

По словам военного Кирилла Сазонова, боевые действия в Курской области очень динамичны, а подразделения украинской армии и противник действуют на разных локациях неожиданно по отношению друг к другу.

Эксперт Андрей Крамаров отметил, что в Курской области РФ есть наиболее слабые места, из которых россияне теоретически должны начать выбивать украинские подразделения.

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