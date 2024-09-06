Для Украины Покровск является менее значимым, чем территория Курской области.

Есть несколько факторов, которые влияют на продвижение РФ в районе Покровска, заявил в интервью "Радио Свобода" бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Начнем с обобщающего утверждения. Это война. На войне случается всякое. Это не всегда предсказуемо. Первое, Украина сознательно сдерживала силы, чтобы открыть новый фронт и захватить часть российской территории в Курской области, что является очень важным. Покровск, возможно, менее значимый", - сказал Волкер.

Он добавил, что вторым фактором является медленное поступление американских поставок боеприпасов и оборудования в Украину. По его словам, помощь от Соединенных штатов поступает не теми темпами, которые нужны.

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"В-третьих, Украина имеет дело не только с нехваткой боеприпасов, но и с реальной нагрузкой на личный состав. И поэтому они растянуты вдоль линии фронта. И, в-четвертых, мы на самом деле не знаем тактики, которую генерал Сырский и украинцы обдумывают относительно Покровска на востоке Украины, на Донбассе. Бывают случаи, когда военные командиры решают удерживать территорию, потому что считают, что она стоит того, чтобы за нее бороться.", - пояснил Волкер.

В то же время, сказал Волкер, в некоторых случаях командиры принимают решение отступить от тех или иных позиций. Ведь количество потенциальных потерь может быть не стоит цели.

"И они собираются организовать оборону в другом месте или контрнаступление в другом месте. Поэтому я не знаю, какова тактика украинской стороны. Мы не должны чрезмерно реагировать на то, что на поле боя определенное продвижение после того, как там не было очень значительного движения в течение полутора лет", - добавил Волкер.

Он также прокомментировал наступление Украины в Курской области. По его мнению, эта операция является стратегически важной по ряду причин.

"Он продемонстрировал, что российские войска находятся на пределе своих возможностей. Они не могут одновременно наступать в Украине и защищать Россию. Им придется выбирать. Россиянам придется отвести часть сил из восточной Украины, если они собираются вернуть Курск или попытаться это сделать. Это заставляет их разделить свои силы. Это меняет условия любых будущих переговоров. Раньше, когда кто-то говорил о переговорах, всегда речь шла о том, как много Украина собирается отдать. Теперь это больше похоже на торги: ладно, Украина может вывести войска с российской территории, Россия выводит войска с украинской территории", - пояснил Волкер.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне стало известно, что бойцы "Азова" смогли вернуть под свой контроль часть Нью-Йорка и деблокировать из окружения украинских военных.

Между тем офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что сейчас Силам обороны удалось "притормозить" планы России на Покровско-Кураховском направлении. В то же время, враг не оставляет попыток прорвать украинскую линию обороны.

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