По словам Дикого, военным в Авдеевке очень тяжело, но ввиду потерь, которые защитники наносят врагу, держать город очень выгодно.

Пока враг не перерезал трассу на Орловку, есть смысл удерживать Авдеевку Донецкой области, однако в случае выхода из города, Украина почти ничего не потеряет. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Если не удастся (удержать Авдеевку) на той стадии, что сейчас, можно считать, что мы почти ничего не потеряем. Дело в том, что Авдеевка с начала большого вторжения – глубоко внутри их (вражеской) обороны. От того, что они выровняют линию фронта, они вздохнут с облегчением, у них не будет этой "занозы", которая у них торчит. Нам будет немножко дальше достреливать до Донецка, не более того. За то время, пока Авдеевка держится, там уже появилась вторая линия обороны. Там уже есть куда отходить. Если бы она пала быстро, была бы другая история, потому что почему-то с 2014 по 2023 год никто вторую и третью линии там не делал", - объяснил Дикий в интервью изданию "Новинарня".

Он подчеркнул, что сейчас линии обороны готовы. Поэтому если и придется отходить из Авдеевки, повторения "бахмутского сценария", когда части, которые отходили, должны были сразу же сами окапываться, не будет.

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"В этом смысле мы не потеряем вообще ничего. Возникает вопрос: а зачем ее тогда держать? Дело в том, что пока что то, что происходит, очень нам выгодно. Нам очень выгодно, что у них сейчас 40 тысяч человек стянуто на одну Авдеевку. Таким образом эти люди не продавливают нашу оборону под Купянском, они не могут быть переброшены на Херсонщину, а они завязаны на Авдеевке, потому что государь сказал ее взять. По всему, что я вижу, даже русские генералы не такие тупые. Да, они не гении-полководцы, но даже они так не клали бы личный состав. Здесь явно есть политический приказ, который они не могут не выполнить", – отметил он.

По словам Дикого, военным в Авдеевке очень тяжело, но ввиду потерь, которые защитники наносят врагу, держать город очень выгодно. И удерживать его стоит как можно дольше.

"А это "как можно дольше" определяется не в самой Авдеевке, а в Орловке. Через Орловку идет единственная трасса, которая соединяет Авдеевку с внешним миром. Она уже не один месяц простреливается, потому что орки в примерно 5 км от нее, долетает практически все. Несколько месяцев она все равно работает. Пользуются ею только в темное время, никто не ездит колоннами даже по две машины, но БК доезжает, 300-е выезжают. Пока можно завозить БК и вывозить 300-х, до тех пор надо держать Авдеевку. Пока враг не перерезал трассу, это имеет для нас смысл", – резюмировал он.

Бои под Авдеевкой: последние новости

По словам Евгения Дикого, на Авдеевском участке фронта соотношение сил составляет 1 к 20. Российские войска имеют огромное преимущество, но несмотря на это враг несет рекордные потери.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия бросает своих солдат на "мясные штурмы" Авдеевки сотнями. Там лежат целые заборы из тел российских захватчиков – забирать их оккупационное командование не спешит.

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