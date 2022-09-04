Она призвала Запад продолжать поддерживать Украину несмотря на экономический кризис.

Война в Украине тяжело ударила по экономике ее союзников, но если жители западных стран вынуждены считать копейки, чтобы платить по счетам за газ, то украинцы считают еще и убитых.

Об этом в интервью Би-би-си сказала первая леди Украины Елена Зеленская.

Она призвала Запад продолжать поддерживать Украину несмотря на экономический кризис и выразила надежду, что человеческие жертвы ее страны не будут забыты.

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"Люди должны понимать, что (вина в экономическом кризисе в Европе) - не поддержка, которую Запад оказывает Украине, а действия России", - подчеркнула Зеленская, добавив, что "если поддержка будет сильной, этот период будет короче".

Она отметила, что ситуация очень тяжелая, поскольку за время эпидемии коронавируса, которая до сих пор продолжается, взлетали цены, и Украины это тоже коснулось. "Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей", - сказала Зеленская.

"Поэтому когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых", - добавила первая леди Украины.

Также Зеленская отметила, что людям из других стран сложно осознать в полной мере, какой эффект оказывает война на жизнь в Украине, поэтому просто необходимо продолжать рассказывать истории людей, непосредственно страдающих от войны.

Кроме этого, Зеленская ответила и на вопрос о своем супруге. Она сказала, что ее оскорбляет, когда люди удивляются, как из актера-юмориста ее муж превратился в мужественного военного лидера.

Вопреки угрозам его жизни Зеленский не покинул страну после начала российского вторжения и на протяжении более полугода войны, по соцопросам международных организаций, не потерял поддержку более 90% населения.

"Он тот же человек, которым я его знала всегда. Никак по-другому он бы не поступил", - подчеркнула Зеленская.

Как сообщал УНИАН, Зеленская впечатлила праздничным образом ко Дню Независимости.

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