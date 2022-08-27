Олег Жданов указал, что российская армия опрокидывает на полуостров тяжелое вооружение

Российская Федерация выводит из территории временно оккупированного Крыма свою авиацию. Такой эффект дали взрывы на территории полуострова.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, россияне продолжают "накачивать" Крым тяжелой техникой и вооружением.

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"Из территории Крыма выводят авиацию, чтобы уберечь от ударов, которые производятся по полуострову. Таким образом пытаясь ее уберечь. В то же время техника и вооружение они, наоборот, завозят в Крым. Есть сообщение, что в районе Таганрога наблюдается скопление эшелонов с тяжелой техникой и вооружением. Скорее всего, эти эшелоны будут заходить в Крым", - отметил Жданов.

При этом он считает, что Москва не оставила попыток продолжить войну, поэтому оккупанты накапливают технику, пытаются восполнять потери и пытаются завозить вооружение в Украину, в том числе через Крым.

Как ранее сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов отметил, что россияне выводят часть техники из Крыма и усиливают противовоздушную оборону на полуострове. Они опасаются, что ВСУ повредят Крымский мост. И если Украина параллельно будет проводить успешное контрнаступление на юге, оккупанты окажутся в тупике.

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