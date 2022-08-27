Еще рано говорить о том, что РФ начала эвакуацию с временно оккупированного полуострова, однако определенные признаки уже есть.

После "бавовны" во временно оккупированном Крыму российские оккупанты начали потихоньку собирать свои вещи. Уже есть признаки того, что рашисты бегут с полуострова и вывозят свои семьи.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что еще рано говорить о начале масштабной эвакуации оккупантов. Однако уже есть информация, что рашисты понемногу паникуют. По словам Братчука, российские военные почувствовали демилитаризацию временно оккупированного полуострова. Они начали вывозить свои семьи и бегут из Крыма.

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"Это признак неплохой. Пусть оборачиваются, пусть потихоньку забирают свои вещи", - добавил спикер начальника Одесской областной военной администрации.

Он также отметил, что угроза ракетных обстрелов сохраняется. РФ меняет группировку кораблей-ракетоносителей, в акватории Черного моря увеличилось количество вражеских "Калибров", готовых к применению.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "бавовна" в Крыму является предпосылкой для освобождения полуострова.Сначала ВСУ уничтожали ближние тылы, а сейчас дело доходит и до дальнего тыла, пояснил эксперт.

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