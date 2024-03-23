Александр Мусиенко отметил, что россияне готовятся к массированным ракетным ударам, но это не всегда происходит.

Российские оккупанты за считанные дни могут подготовить новый массированный ракетный удар по городам Украины. Украинцам необходимо быть готовым к тому, что это произойдет в ближайшие дни.

"Я думаю, что трое суток. Трое суток достаточно... Понедельник-вторник, например, если мы возьмем, 25-26-е, они могут быть уже готовы к тому... Не 150 ракет, ну меньше, ну 70, ну 60, 80, 90. Трудно сказать, на самом деле", - рассказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его словам, россияне готовятся к массированным ракетным ударам, но это не всегда происходит.

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"Они же готовятся, но не всегда это означает, что все применяется. То есть мы считаем, что были удары у нас четверг-пятница (21-22 марта, - УНИАН), мы считаем трое суток... этого достаточно для того, чтобы перезарядиться, подготовиться и быть готовым на вылет снова. При условии, что есть ракеты. Судя по всему на эти обстрелы они подготовились", - подытожил эксперт.

Ракетный удар РФ по Украине - последние новости

Утром 21 марта оккупанты нанесли массовый ракетный удар по Киеву. В течение 44 дней обстрелов столицы не было. Для удара была задействована 31 ракета: две баллистические ракеты - "Искандер-М" и "Кинжал" и 29 ракет типа Х-101/Х-555.

Украинские силы ПВО сбили все ракеты, но из-за падения обломков в нескольких районах столицы были повреждения и пострадали гражданские.

Утром 22 марта Россия запустила 151 воздушную цель, чтобы разрушить энергообъекты Украины. Одна попала по Днепровской ГЭС, там занялся пожар. Известно о погибшем и последствиях.

В свою очередь Минобороны РФ назвало массированную атаку на Украину 22 марта "ударами возмездия".

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