По словам эксперта, оккупанты имеют армейский запас на одну – полторы недели.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что подрыв железной дороги и поезда с боеприпасами и топливом РФ в оккупированном Мелитополе Запорожской области существенно повлиял на логистику российских оккупационных войск. Последствия такой работы сказались на ситуации в районе Работино.

Как заметил эксперт в эфире 24 канала, железнодорожное полотно после подрыва можно быстро восстановить. Даже если оно было повреждено в результате удара авиабомбой, на устранение проблемы уйдут сутки.

А вот в случае с повреждением поезда, который транспортирует боеприпасы и топливо, ситуация сложнее. Во-первых, необходимо снять поезд с железнодорожного полотна. Кроме того, если на месте подрыва рассыпались боеприпасы, есть опасность их детонации, а значит – нужна работа саперов. На все это может уйти несколько недель.

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"Подрывы поездов в последнее время происходят. В Мелитополе тоже был взорван поезд – партизанами или Силами специальных операций. Это произошло на глубине более 100 километров от линии фронта. Такие действия направлены на прекращение передвижения военной техники россиян", – сказал Свитан.

Россияне могут перебрасывать большое количество грузов именно по железной дороге, и действия, направленные на ее повреждение, нарушают логистику врага.

По словам эксперта, оккупанты имеют армейский запас на одну – полторы недели. Если частям, расположенным на больших расстояниях, за это время не смогут поставить боеприпасы, оккупационные силы начинают испытывать "снарядный голод".

Свитан говорит, что именно это сейчас происходит возле Работино на Запорожье. Общее количество обстрелов со стороны захватчиков там сейчас вдвое меньше, чем отрабатывает украинская артиллерия. Хотя россияне увеличили количество вылетов авиации на том участке фронта, она не сможет заменить работу артиллерии, подчеркнул полковник запаса ВСУ.

"Поэтому такие действия украинских сил в тылу врага помогают нашим военным, которые работают на линии фронта", – резюмировал Свитан.

Война в Украине: важные новости

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Благодаря работе Сил обороны Украины враг несет колоссальные потери. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что за пять дней атак Авдеевки россияне потеряли 3000 солдат.

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