Россия не забыла о северных направлениях, однако в современных условиях она физически не может создать там ударную группировку.

Российская армия на долгий период времени вынуждена забыть о повторном вторжении в северные регионы Украины, в том числе с территории Беларуси.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала Freedom.

По его словам, Россия не забыла об этих направлениях как таковых, однако в современных условиях она физически не может создать там ударную группировку.

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"Давайте вспомним "тепличные времена", когда они создавали там группировку: чтобы стянуть силы и средства, им понадобился почти год. Мы говорим о периоде с марта 2021 до февраля 2022 годов, когда они стягивали туда войска. На сегодняшний день они физически не могут собрать достаточное количество контингента, чтобы создать там ударную группировку. Но это не означает, что они об этом забыли совсем", - считает Грабский.

При этом, отметил эксперт, Россия продолжит обстрелы приграничных населенных пунктов, чтобы отвлекать украинские войска от восточных и южных направлений.

"Операция по сковыванию, так называемый "беспокоящий огонь" будут являться объективной реальностью, чтобы удерживать наши подразделения, которые с нашей точки зрения более эффективно могли быть использованы на других направлениях. Мы вынуждены держать их там, чтобы отражать удары противника и возможные попытки проникновения на нашу территорию", - говорит Грабский.

На территории Беларуси не наблюдается сосредоточения российских наземных группировок войск, однако там активны военно-воздушные силы противника.

"Но никто не отменял действия диверсионно-разведывательных групп, попытки проникновений и провокаций в воздушном пространстве Украины. Ситуация остается напряженной, но со стратегической точки зрения мы не рассматриваем пока ведение боевых действий на том направлении как нечто уже очевидное, но вынуждены держать там определенные силы и средства", - отметил Грабский.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризации" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка русских захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на Артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в апреле.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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