Есть сомнения, что российский новейший самолет Су-57 может самостоятельно сбивать цели на расстоянии до 300 км.
"Там есть сложности по использованию этих самолетов Су-57 отдельно без какого-то, например, дополнительного орудия, а мы говорим о самолете А-50, который бы мог помогать этим самолетам наводиться на воздушные цели на территории Украины", - сказал эксперт по вопросам авиации Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Киев24".
В то же время, он отметил, что российский А-50 с радиолокационной системой не мог рассчитывать высоту цели.
"Есть определенные сомнения относительно возможности россиян, об их заявлениях, что они могут якобы сбивать воздушные цели на расстоянии 300 км", - подчеркнул эксперт.
Поражение Су-57
Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин бесится из-за поражения новейшего российского самолета Су-57. В частности, он был поражен на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России. В то же время, есть информация, что возможно было поражено два таких самолета, но пока по этому поводу нет объективного подтверждения.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины рассказали, как часто российские захватчики привлекают к войне новейшие самолеты Су-57.
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