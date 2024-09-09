Он также объяснил, откуда западная разведка берет информацию о подготовке РФ к ядерным ударам.

На данный момент ядерного оружия на территории Беларуси нет, заявил в эфире "Radio NV" генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Сейчас они подготовили базу для того, чтобы его принять. Она полностью готова, они ее полностью обновили. Она не далеко от Минска. Что характерно - это расстояние достаточно близко и от границы с Украиной. При большом желании там можно достать даже теми средствами, которые у нас есть. Но в то же время, эта база была восстановлена, там есть охрана - не только белорусская, но и российская. Есть ли там тактическое ядерное оружие - никто не дает подтверждения. Но все понимают, что по протоколу, как оно должно быть применено - белорусы явно не имеют к нему доступа", - сказал Ягун.

Также он прокомментировал информацию ЦРУ о том, что Россия могла применить ядерное оружие в 2022 году, когда Силы обороны проводили контрнаступательную операцию. В частности, Ягун объяснил, откуда западные спецслужбы берут информацию о подготовке РФ к подобным операциям.

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"Нужно иметь источники в той среде, где работают ядерщики. Нужно иметь источники, которые служат в войсках стратегического сдерживания. И наверняка иметь источники в Правительстве, которое обеспечивает функционирование этого механизма. Если есть такая информация - она проверяется из разных источников. Они могут иметь разный доступ. Но если она совпадает в общем, то эта информация считается объективной", - добавил Ягун.

Ядерное оружие: другие важные новости

Накануне директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что осенью 2022 года был реальный риск того, что Путин мог применить ядерное оружие против Украины. Он добавил, что в конце 2022 года провел встречу с главой российской разведки Нарышкиным в Турции, где пригрозил последствиями за возможный ядерный удар.

Тем временем портал Interesting Engineering провел исследование и выяснил, что США могут уничтожить все ядерные стартовые площадки России и Китая за 2 часа. В отчете указано, что преимущество США и их союзников в вопросах оружия и ударных возможностей может вызвать страх у России и Китая, и уже может способствовать гонке вооружений.

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