Эти самолеты не имеют современных радиолокационных или инфракрасных систем формирования изображений, которые позволили бы обнаруживать украинские морские дроны.

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия будет использовать самолеты-амфибии Бе-12 MAIL советской эпохи для осуществления патрулирования в Черном море. В то же время, как отмечает в комментарии Newsweek аналитик Фредерик Мертенс, этот старый самолет плохо подходит для обнаружения инновационных военно-морских беспилотников Украины.

Мертенс назвал эти самолеты "пережитком прошлого". Он отметил, что самолеты-амфибии, такие как Бе-12, могут быть полезны для воздушных и морских спасательных миссий, "но если Россия вынуждена использовать их в качестве морских патрульных самолетов, которые должны обнаруживать беспилотники, это показывает, насколько неготовые ее военно-морские силы".

Турбовинтовой самолет, также известный как "Чайка", был разработан в начале холодной войны для борьбы с подводными лодками и морского патрулирования. По данным Международного института стратегических исследований, в начале 2023 года на вооружении сил морской авиации России было шесть самолетов-амфибий Бе-12ПС.

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Но эти действующие Бе-12ПС, похоже, не имеют современных радиолокационных или инфракрасных систем формирования изображений, которые понадобятся самолетам для надежного обнаружения неуловимых целей, таких как украинские беспилотники, сказал Мертенс.

"За исключением некоторых очень удачных случаев наблюдения, не следует рассчитывать, что горстка Бе-12, которые есть у Черноморского флота, окажет большое влияние на попытки России остановить атаки украинских беспилотников", – утверждает он.

Украина усиливает атаки на флот РФ в Черном море

России пришлось усилить оборону своего Черноморского флота, поскольку Украина все чаще атакует их с помощью армии своих морских дронов.

Так, с помощью морских дронов "Морской малыш" (SeaBaby), которые являются собственной разработкой СБУ, были атакованы в частности, Крымский мост, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, а впоследствии и ракетный корабль"Самум".

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