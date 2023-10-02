Компонент морской авиации стал ключевым для сил РФ в последние недели.

РФ сделала ключевым активом в военных операциях на Черном море свой "старый" самолет-амфибия Бе-12 MAIL, созданный еще в советское время в 1950-х годах.

За данными британской разведки, в последние недели армия РФ возлагает надежду получить преимущество в Черном море за счет морской авиации Черноморского флота.

Операциям по патрулированию морского пространства акватории уделяют особое внимание. Вероятно, таким образом РФ пытается предупредить дроновые атаки по своим кораблям и объектам.

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"Ключевым российским активом в этих операциях является самолет-амфибия Бе-12 MAIL, разработанный в 1950-х годах, который вылетает с баз в оккупированном Крыму", - говорит британская разведка.

Также РФ использует для ударных операций в акватории боевые самолеты типа Су-24 (речь идет об их классификации Fencer и Flanker). Этот тип авиации российская армия задействовала во время недавней атаки острова "Змеиный", который сейчас контролирует Украина.

Отмечается, что РФ планирует перебазировать большее количество военно-морских сил в Новороссийск, чтобы сдерживать атаки на Севастополь.

"Учитывая угрозы Севастополю, вероятно, в Новороссийск будет передислоцировано большее количество военно-морских сил", - говорится в сообщении.

ВСУ объяснили, почему РФ постоянно атакует авиацией остров Змеиный

22 сентября руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, какую цель преследуют войска РФ постоянными бомбардировками острова Змеиный.

По ее словам, таким образом враг пытается навредить гражданскому судоходству Украины. Поскольку воды вокруг Змеиного плотно заминированы, оккупанты пытаются взорвать эти мины и образовать дополнительную детонацию, атакуя остров управляемыми бомбами, заявила Гуменюк.

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