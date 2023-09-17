Алексей Гетьман отметил, что единственное, в чем "Триумф" превзошел американского "коллегу" - цена.

Украинская армия уничтожили во временно оккупированном Крыму комплекс ПВО "Триумф", которым хвастались россияне. Его приравнивали к американскому ЗРК Patriot.

"Россияне говорили, что эта система превышает по качеству американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Они гордились, что этот комплекс может перехватывать все - от насекомого до спутника в космосе. Что-то может, но мы тоже можем, и мы его уничтожили", - рассказал военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в комментарии ТСН.

При этом он указал, что "Триумф" гораздо дороже Patriot, но явно не лучше.

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"Американский стоит на 20% дешевле, чем российский. А по качеству - что бы россияне не рассказывали о своих "аналоговнетах" о супероружии - их оружие хуже, чем современное оружие наших партнеров, да и наше оружие, потому что наши "Нептуны", как видим, не очень в состоянии перехватывать", – объяснил эксперт.

Также Гетьман почеркнул, что теперь в российской обороне в Крыму образовалась брешь, которой мы можем воспользоваться.

Уничтожение "Триумфа" в Крыму - главные новости

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что вблизи крымского села Оленевка возле мыса Тарханкут уничтожили С-400 "Триумф".

Позже советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Россия пытается организовать паузу в ведении войны в Украине на 4-5 месяцев для возможности усилить свой потенциал после ликвидации своей ПВО "Триумф" в Крыму.

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