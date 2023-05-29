Оккупационная армия пытается во что бы то ни стало заадить украинскому контрнаступлению, поэтому прибегла к активизации ракетных ударов.

Россия максимально активизировала ракетные удары по Украине, ведь таким образом "формирует поле предстоящей битвы".

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Если говорить о процессах, которые сегодня реализует путинская армия, то они формируют поле будущей битвы. Эти участившиеся ракетные и дронные атаки не только на Киев, но и на всю глубину территории Украины, связаны с тем, что они стараются максимально выхолостить наши запасы вооружений, техники, боеприпасов, которые мы концентрируем для обеспечения нашего контрнаступления. Безусловно, все эти действия путинской армии синхронизированы и направлены на то, чтобы максимально ослабить потенциал украинской армии", - отметил эксперт.

По его данным, на территории Белгородской области в районе Нового Оскола россияне создали мощный хаб - стянули большое количество техники, вооружений и боеприпасов. Учитывая тенденции активизации боевых действий на Купянском направлении и в направлении на Лиман, то можно четко отследить действия российской армии: она пытается захватить территорию Левобережья Оскола, в частности Харьковской области, и таким образом зафиксировать линию фронта по реке Оскол, зайти там в глубокую оборону и в дальнейшем пытаться давить на правительство Украины с целью принуждения его к переговорному треку на тех условиях и учитывая ту сложившуюся ситуацию.

После зимне-весенней военной кампании, в которой российская армия понесла серьезные потери, она нуждается в усилении. Эксперт отметил, что российской армии сейчас необходимо зафиксироваться на этих позициях и, находясь в глубокой стратегической обороне, накапливать ресурсы для дальнейших ограниченных действий до тех пор, пока они не реализуют план по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Впрочем, выход на административные границы этих областей не будет означать, что путинская армия остановится.

"Путин идет настолько глубоко, насколько ему позволяет его противник. Но в любом случае на фоне наших ожиданий относительно контрнаступления мы должны четко понимать, что путинская армия будет искать любые возможности и ударит там и тогда, когда она будет иметь для этого ресурсы, возможности и найдет слабые места в украинской обороне", - отметил эксперт.

Ракетный террор РФ

Днем сегодня, 29 мая, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киеве раздались взрывы, все вражеские цели были сбиты. Это была уже 16-я атака на столицу только за май.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противники атаковали Киевскую область 11 ракетами типа "Искандер-М" и "Искандер-К", и все ракеты сбили украинские воины.

Ночью перед этим во время ночной атаки силы обороны Украины уничтожили 37 российских крылатых ракет и 29 ударных беспилотных аппаратов "Shahed-136/131". Ракетные атаки усиливаются ежедневно.

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