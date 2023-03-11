Она подчеркнула, что не стоит медлить с этим вопросом.

Запад должен предоставить Украине истребители как можно быстрее для приближения победы в войне против РФ.

Об этом заявила бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью Tagesspiegel. "Когда украинцы говорят, что нужны истребители, то мы должны помочь", - подчеркнула Кальюлайд и добавила, что каждый день на фронте в Украине гибнут около 100 украинских военных и еще около 300 получают ранения.

Она вспомнила, что немецкое правительство оказало Украине "большую военную поддержку". "Но я также понимаю нетерпение Украины. Для нее время измеряется не часами, а человеческими жизнями", - подчеркнула она.

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Как отметила Кальюлайд, каждый день, "потраченный на раздумия, отдаляет победу" Украины в войне.

Истребители для Украины

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать над созданием коалиции из стран, которые готовы предоставить ВСУ истребители. Однако многие западные партнеры Украины скептически относятся к поставкам Киеву современных истребителей.

Так, министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что Украина получит истребители, но только после войны с РФ, поскольку обучение пилотов требует много времени. Не поддержал идею поставки истребителей и президент США Джо Байден. По его мнению пока такие поставки не актуальны.

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