Основная цель или задача была в том, чтобы загрузить или перегрузить нашу ПВО, чтобы она не отвлекалась на российские самолеты.

Военный экспер Олег Жданов рассказал, зачем Россия устроила атаку воздушными шарами, которые на днях зафиксировали в Днепропетровской области.

"В Днепропетровской области было зафиксировано такое явление как воздушные шары. Они запустили эту кучу зондов для того, чтобы перегрузить нашу систему ПВО, чтобы она начала работать по этим зондам. Но дело в том, что ПВО не видит эти зонды. Они радиолокационном отношении они прозрачные и РЛС их не видит, их видят только тактические средства, там где есть визуальная электронная оптика", - сказа он в эфире.

Жданов считает, что для оккупантов была основная задача, чтобы наша ПВО, особенно тактическое звено быстро кинулось сбивать эти шары.

"А в это время пока ПВО занято сбитием этих шаров, армейская авиация работала по переднему краю наших войск, и при этом средства не успевали бы отвлечься на российскую армейскую авиацию. Я не встретил информации о том, что к этим шарам были привязаны какие-то взрывчатые вещества", - добавил он.

Массированные ракетные атаки РФ: подробности

10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

В тот день они выпустили по Украине более 100 ракет. Оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Также были повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

В ВСУ предупредили, что следующая массированная ракетная атака РФ может состояться на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, а именно 24 февраля.