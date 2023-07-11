Стало известно, каким разрушениям подверглась портовая инфраструктура Одесской области во время атаки вражеских дронов-камикадзе в ночь на 11 июля. Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, в результате удара произошло возгорание двух припортовых терминалов-зернового и топливного.
"Повреждено оборудование и проезжие части возле ограждения терминала и резервуаров. Пожар оперативно ликвидирован. Погибшие и пострадавшие отсутствуют", - отмечают в прокуратуре.
По предварительным данным, обстрелы осуществлены ударными беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed". Сейчас на местах событий правоохранители фиксируют очередное военное преступление РФ.
"В очередной раз, обстрел портовой инфраструктуры доказывает, что враг и в дальнейшем будет препятствовать работе зерновой инициативы", - подчеркивают в пресс-службе.
Сейчас начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Вражеский удар по Одесской области
В ночь на 11 июля российские захватчики осуществили мощную дроновую атаку по югу Украины. В частности, из акватории Черного моря оккупанты направили более двух десятков ударных беспилотников.
Силам обороны удалось уничтожить 22 дрона, но два попали в админздание припортового объекта. Также обломки подбитых дронов упали, из-за чего произошло возгорание двух припортовых терминалов. В частности, сообщалось о возгорании зернового терминала. В оперативном командовании "Юг" уверяют, что пожары оперативно ликвидированы, критических разрушений и пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 10 июня оккупанты тоже нанесли удар беспилотниками по спальному району Одессы. В жилом 10-этажном доме произошел пожар, получили повреждения еще несколько высоток, школы, детские сады и автомобили. В результате атаки сразу погибли три человека, вчера, 10 июля, стало известно, что в больнице умер еще один пострадавший – молодой человек. Кроме погибших, 10 июня более 20 граждан получили множественные ранения, среди пострадавших - двое детей и беременная женщина.