На Николаевщине и Херсонщине сбито 9 "Шахедов".

Ночью из-за дроновой атаки на южные регионы Украины произошли разрушения, есть пострадавшие.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, ночью очередная массированная дроновая атака российских оккупационных войск была направлена с восточного побережья Азовского моря по южным регионам. На этот раз основная боевая работа продолжалась на Николаевщине, где подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить восемь БПЛА типа "Shahed-131/136". Еще один дрон уничтожили на Херсонщине.

"К сожалению, враг сумел попасть по жилым кварталам Херсона, где повреждены многоэтажки, ранена женщина, а также по агропредприятию в Бериславской общине Херсонской области, где обошлось без пострадавших. В Баштанском районе Николаевщины обломками сбитых дронов нанесены разрушения ангара сельхозпредприятия. Люди не пострадали", - рассказали в ВСУ.

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По данным Херсонской ОВА, во время ночной Дроновой атаки в Днепровском районе Херсона пострадала 50-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение.

Ночная атака дронов

Как сообщал УНИАН, ночью российская армия атаковала Украину 33-я ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и Курской области. По данным Воздушных сил Украины, также россияне ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковщине. Основные направления удара были юг и север. Украинским военным удалось уничтожить 22 вражеские БпЛА, еще несколько дронов – не достигли своих целей.

По данным ГУР, россияне могут изготовить 330-350 единиц этих БПЛА в месяц, но это зависит от того, есть ли детали.

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