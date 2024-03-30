Во временно оккупированной Авдеевке российские оккупанты расстреляли семейную пару.
Как сообщают местные паблики, жертвами "освободителей" стали местные жители - Александр Дубовой и Мария Пивень.
"Их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в доме на улице Советская. Очевидно, люди остались в городе, чтобы дождаться России. И вот дождались", - отметил в своем Telegram-канале украинский журналист Денис Казанский.
Расстрел гражданских - последние новости
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты, завербованные в колонии, расстреляли трех мирных украинцев в оккупированном селе Коханы Херсонской области.
Тела мужчин с огнестрельными ранениями головы нашли соседи в прихожей одного из домов. Погибшие - мужчины с фамилиями Карпусь, Голенков и Вознов.
Впоследствии стало известно, что российские оккупанты не отдают родным тела трех расстрелянных жителей села Коханы Херсонской области.