Тела с огнестрельными ранениями нашли в доме гражданских на улице Советской.

Во временно оккупированной Авдеевке российские оккупанты расстреляли семейную пару.

Как сообщают местные паблики, жертвами "освободителей" стали местные жители - Александр Дубовой и Мария Пивень.

"Их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в доме на улице Советская. Очевидно, люди остались в городе, чтобы дождаться России. И вот дождались", - отметил в своем Telegram-канале украинский журналист Денис Казанский.

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Расстрел гражданских - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты, завербованные в колонии, расстреляли трех мирных украинцев в оккупированном селе Коханы Херсонской области.

Тела мужчин с огнестрельными ранениями головы нашли соседи в прихожей одного из домов. Погибшие - мужчины с фамилиями Карпусь, Голенков и Вознов.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты не отдают родным тела трех расстрелянных жителей села Коханы Херсонской области.

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