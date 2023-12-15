Аналитики отметили, что каждое из заявлений диктатора имело двойной смысл.

Русский диктатор Владимир Путин использовал "прямую линию" для того, чтобы обсудить свои цели в Украине, конкретные оперативно-тактические ситуации на фронте и конкретные беспокойства российских военнослужащих и добровольцев гораздо более публичным и длительным способом, чем в своих предыдущих заявлениях о войне с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), готовность Путина посвятить значительную часть выступления войне в Украине свидетельствует о росте его уверенности в том, что он может обращаться к российской общественности по этому вопросу. Кроме того, это, в свою очередь, может свидетельствовать о его уверенности в перспективах России в Украине после относительно успешных российских оборонительных операций в западной части Запорожской области и ощутимых колебаний в поддержке Украины со стороны Запада.

"Многие заявления Путина от 14 декабря похожи на шаблонные заявления о российской войне в Украине, которые он сделал, например, во время выступления на заседании коллегии Министерства обороны России почти год назад", – отмечают аналитики.

Также в ISW отметили, что Путин не описал, какие именно изменения в украинских Вооруженных силах составят "демилитаризацию","хотя цель России почти наверняка состоит в том, чтобы лишить Украину средств для самозащиты и позволить России навязывать Украине свою волю силой, когда Кремль этого пожелает".

Призывы Путина к "нейтралитету" являются требованиями к Украине внести изменения в Конституцию, которая сейчас обязывает Украину стремиться к членству в НАТО, и взять на себя обязательства не вступать в НАТО или ЕС. Они являются частью более длинного списка более широких российских целей за пределами Украины, которые включают постоянный мораторий на расширение НАТО, запрет на размещение западных ударных вооружений вблизи России, а также фактическое возвращение сил НАТО к уровню 1997 года.

Во время "прямой линии" Путин в очередной раз выдал, что переговоры с Украиной его не интересуют, а мир будет лишь тогда, когда Россия достигнет своих максималистских целей.

В ISW констатировали, что максималистские цели Путина равнозначны полной капитуляции Украины и Запада, что не отвечает интересам Украины и Запада.

Также Путин заявил, что группировка российских войск в Украине намного больше, чем признают даже российские официальные лица. Вероятно, диктаттор таким образом пытается снять постоянные опасения России относительно новой волны мобилизации и деморализовать Запад и Украину.

Выступление Путина на "прямой линии"

Как писал УНИАН, сегодня Владимир Путин принял участие в так называемой "прямой линии с народом" – пропагандистском мероприятии, где рядовые россияне задают ему вопросы, а он отвечает. Среди прочего Путин заверил, что его цели в войне против Украины отнюдь не изменились – "денацификация" и "демилитаризация".

Также Путин похвастался, что за год смог завербовать на войну 486 тысяч россиян, и что сейчас на фронте находится около 617 тысяч. Однако нетрудно подсчитать, что с добавлением мобилизованных и начального количества российских войск получается, что с фронта "исчезли" около 300 тысяч солдат. То есть фактически Путин проболтался о масштабе российских потерь.

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