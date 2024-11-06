Некоторые украинцы уже возлагают на Трампа значительные надежды, говорит аналитик.

Сегодня Генштаб подвел итоги трех месяцев военной операции в Курской области. Не исключено, что вскоре Киев может заявить об успешном выполнении всех задач этой операции. Таким образом, это может стать сигналом для Дональда Трампа о готовности Киева к потенциальным переговорам, заявил в эфире проекта "Тема с Мосейчук" политический советник Александр Харебин.

"Я хочу обратить внимание зрителей на сегодняшнее заявление Генерального Штаба украинской армии по подведению итогов трехмесячного нашего захода в Курскую область... Может так случиться, что Украина, Генеральный Штаб, Президент, Ставка примут решение, что задачи курской операции выполнены. Это может быть инструментом торга в переговорах, чтобы фиксировать те, или иные линии после окончания войны", - сказал он.

По мнению Харебина, такие заявления могут стать сигналом, который предоставляет почву для переговоров. Или же могут сыграть другую роль.

"С другой стороны - это может ничего не значить. Это скорее сигнал, что мы можем это сделать, но от вас мы ждем следующих шагов", - рассуждает аналитик.

Как победа Трампа может повлиять на войну в Украине

Как писал УНИАН, после одержания победы на выборах Трамп попытается реализовать свое обещание о скором окончании войны в Украине. Экс-президент Финляндии Саули Ниинистьо считает, что Трамп попытается надавить на Украину, вынуждая ее к "гибкости" в переговорах.

Между тем издание The Guardian уже составило перечень возможных требований России, которые она выдвинет на мирных переговорах при посредничестве Трампа. Эти требования будут включать значительные уступки территориями и не только их.

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