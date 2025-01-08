Бессмысленность нарративов роспропаганды доказывают элементарные знания арифметики.

Россия продвигает нарративы о быстрых темпах продвижения на украинской территории и отсутствии смысла в сопротивлении, будто побуждая Украину и ее союзников согласиться на любое мирное соглашение уже сегодня, ведь дальше может стать хуже. Но цифры не врут, и в реальности картина для РФ не такая радужная, как ее изображает роспропаганда.

"Киевляне в панике! С такой скоростью, с которой неудержимый военный джаггернаут Владимира Путина захватывает украинскую территорию, их город перейдет в руки России только через 92 года. Как раз вовремя, чтобы отпраздновать 165-й день рождения российского диктатора!" – написал в колонке для The Hill профессор политологии Ратгерского университета в Ньюарке Александр Дж. Мотыль.

Он акцентировал, что этот абзац демонстрирует всю абсурдность российского нарратива, который мало основывается на реальных фактах. И удивление вызывает не то, что его продвигает Кремль, а то, что многие западные аналитики продолжают придерживаться такого мнения. Но нелепость этого нарратива доказывают элементарные знания арифметики.

Видео дня

По оценкам одного из украинских аналитиков, в 2024 году Россия захватила 2 600 квадратных километров украинской территории. Американский Институт изучения войны называет цифру в 4 168 квадратных километров.

"Левобережье Украины – территория к востоку от Днепра – составляет 240 000 квадратных километров. Предположим, что весь Киев находится на левом берегу, а затем разделим 240 000 на 2 600 и получим 92 – количество лет, которые понадобились бы России для захвата левобережной Украины при ее нынешних темпах. Или же разделите 240 000 на 4 168, чтобы получить 58 лет", – пояснил автор.

Действительно, Россия делает постепенные шаги вперед. Но эти успехи не являются блицкригом и не подтверждают нарративы о "непобедимости" военной машины РФ. На самом деле факты "еще более удручающие для путинской банды".

Только в 2024 году потери РФ убитыми и ранеными составили 427 000 оккупантов. То есть за каждый квадратный километр украинской территории Россия потеряла 164 солдата. Соответственно, за прогнозируемые 92 года, которые понадобятся на продвижение к Киеву, армия РФ должна потерять 39 миллионов человек.

"Даже Путин пришел бы к выводу, что эти цифры могут омрачить празднование его дня рождения. Свидетельствуют ли эти цифры о том, что Россия непобедима? Вряд ли, особенно учитывая то, что Украина смогла нанести такие огромные потери, "отчаянно" ожидая помощи от Запада, который медлит с поставками оружия из-за своей политики", – акцентировал Мотыль.

О будущей победе РФ эти подсчеты тоже не свидетельствуют. В лучшем случае, это ничья. В худшем – "учитывая дисбаланс экономических, материальных и человеческих ресурсов, способность Украины достичь ничьей фактически равна победе", пишет профессор.

Украина тоже понесла большие потери, многие населенные пункты разрушены, а около пятой части ее территории сейчас оккупировано. Но учитывая преимущество РФ практически во всем, "эти потери означают для Киева либо ничью, либо скромную победу".

Мотыль отметил, что учитывая все вышеизложенное, Украине и ее союзникам не стоит соглашаться на любые мирные соглашения сегодня, поскольку в будущем ситуация для России может стать только хуже. Даже несмотря на то, что на Западе продолжают продвигать нарративы, полезные Кремлю, (в том числе и западные политики), цифры не врут. Факты обычно берут верх над недоделанными нарративами – возможно, не сразу, но в конце концов это таки происходит, добавил профессор.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Аналитик по вопросам международных отношений Илия Куса считает, что США продолжат поддерживать Украину и во время президентства республиканца Дональда Трампа. В комментарии УНИАН он отметил, что если мирные переговоры между Украиной и РФ состоятся, и будет достигнута договоренность о прекращении огня, Вашингтон продолжит оказывать помощь.

В то же время будущий спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, отставной генерал Кит Келлог заявил, что его цель – попытаться найти решение для завершения полномасштабной войны РФ против Украины в течение 100 дней с момента инаугурации республиканца.

Вас также могут заинтересовать новости: