Россияне рисуют определенные рубежи украинских ЗРК.

Роман Свитан пояснил хитрость, к которой РФ стала прибегать в районе Авдеевки: полностью от использования авиации враг не отказался, но изменил свою тактику.

Как отметил военный эксперт (летчик-инструктор), Россия ограничена в штурмах Авдеевки КАБами. Авиация, работающая с более близкой дистанции, может стать мишенью для ВСУ, оккупанты об этом знают.

"Продолжают применять (авиацию - УНАИН), но теперь с помощью КАБов, корректируемых авиабомб. Та же авиация, но с большей дальностью. Они отказались от применения той авиации, которую мы сможем сбить на данном участке", - уточнил Свитан Obozrevatel.

По его словам, как только ВСУ получают в распоряжение те или иные ЗРК определенной дальности поражения, Россия отслеживает это оружие и "рисует" рубежи, чтобы не попасть в поле зрения для удара.

В то же время нельзя сказать, что оккупанты в целом отказались от нанесения авиационных ударов. Есть наглядный пример: недавно РФ запустила свой бомбардировщик Су-24 для атаки Одессы. Техника не долетела, ее приземлили Вооруженные силы Украины в районе Змеиного, напомнил Свитан.

Больше о последнем полете Су-24 над Черным морем

О последнем взлете Су-24М стало известно 5 декабря. Бомбардировщик при сопровождении истребителя Су-30 попытался нанести ракетно-бомбовой удар по Одесской области.

В итоге его "историю полета" завершили ВСУ возле острова Змеиный в районе Черного моря. Детали рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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