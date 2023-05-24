В разведке отметили, что в РФ растет число случаев самовольной отлучки от службы.

Российские военное руководство изо всех сил пыталось поддерживать дисциплину в своих рядах во время войны в Украине, но их проблемы только ухудшились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года.

На это обратили внимание в британской разведке. Аналитики отметили, что с января по май этого года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольной отлучке личного состава, что больше чем за весь прошлый год.

В отчете британской разведки отмечается, что российские судебные данные свидетельствуют о том, что большинство лиц, признанных виновными в уходе в самоволку, теперь наказываются условными сроками, а это означает, что они могут быть отправлены на войну в Украину.

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"Усилия РФ по улучшению дисциплины были сосредоточены на том, чтобы подавать пример и поддерживать патриотическое рвение, а не на устранении коренных причин разочарования солдат", - подытожили в британской разведке.

Российские оккупанты в Украине

Известно, что россияне, воюющие в Украине имеют низкий моральный дух и мотивацию. Ранее в британской разведке сообщали, что за пьянство и попытку расторгнуть контракт россияне поддаются наказанию. В частности, В последнее время российские командиры начали наказывать за нарушение дисциплины, бросая провинившихся солдат в импровизированные камеры, состоящие из отверстий в земле, закрытых металлической решеткой.

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