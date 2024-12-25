Сейчас в Украине надо сделать ротацию на фронте.

В Украине невозможно принять закон о демобилизации. Об этом в эфире "Киев 24" заявил Александр Федиенко, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"По состоянию на сегодня, демобилизацию принять невозможно. Ротацию надо действительно сделать. Военным, которые там на передовой действительно надо дать отдохнуть и морально, и физически, и эмоционально. Я не могу понять, как это возможно физически, потому что у нас не хватает военнослужащих. Тех, кто действительно могут держать оборону, проводить какие-то контрнаступательные операции", - сказал Федиенко.

На вопрос - возможно ли, что этот закон будет принят в принципе, нардеп ответил: "Я субъективно верю, что этот закон будет принят. То, что я встречаю на фронте в боевых частях - военнослужащие, которые переведены в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что это было бы честно их демобилизовать".

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Демобилизация: важные новости

Накануне в Минобороны сообщили, что проект закона о демобилизации уже разработан. В то же время там добавили, что провести демобилизацию в Украине практически невозможно.

По данным СМИ, Минобороны обратилось в Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации военнослужащих на три месяца.

По словам нардепа Федора Вениславского, в ближайшее время нет оснований ожидать, что закон о демобилизации в Украине будет принят.

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