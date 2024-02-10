Черник подчеркнул, что война до сих пор на 95% остается войной артиллерии.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник прокомментировал ситуацию с нехваткой снарядов на передовой. Он подчеркнул, что с начала войны мы никогда не были полноценно обеспечены боеприпасами.

"Никто не ждал, что россияне вернут всю логику ведения боевых действий во Вторую мировую войну, когда выставлялись большие огневые валы. Но здесь также не все так очень однозначно. Если летом 2022 года они выставляли огневые валы от 45 до 80 тысяч в сутки, во времена Второй мировой войны – это беспрецедентное явление. Американцы артиллерию применяли наиболее массированно в 1965 году во время битвы в долине реки Я-Дранг (во время Вьетнамской войны, – УНИАН). Тогда за 53 часа они использовали 16 тысяч снарядов 105-го миллиметра", – отметил он в интервью "24 каналу".

По словам эксперта, сейчас показатели у оккупантов снизились с 45 тысяч едва до 15.

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"Да, конечно, мы еще ни разу не вышли больше чем на 10 тысяч выстрелов за сутки. Это для нас – неподъемная планка. Были моменты, когда поставки были лучше, тогда достигали от 5 до 7 тысяч. Сейчас опять же все упало в пределах до 2 тысяч", – добавил Черник.

Однако Украина выигрывает качеством, подчеркнул полковник запаса. У украинских военных есть снаряды, которые для россиян являются недостижимая мечтой.

"Немецкая машина Cobra на расстоянии до 40 километров может вычислить в реалиях живого времени и сразу выдать цели попадания вплоть до 40 орудий. Ничего подобного у противника нет и не будет. Здесь философия нашего противостояния. А такие снаряды, как М982 Excalibur, – для россиян недостижимая мечта. Правда, война до сих пор на 95% остается войной артиллерии и вопрос снарядов стоит, но не совсем корректно говорить, что так остро, что все, конец, мы не имеем, чем стрелять. Да, есть тотальная экономия прежде всего в связи с тем, что в США кипит кризис в части выделения нам средств на оружейную часть", – резюмировал Петр Черник.

Снарядный голод в ВСУ: последние новости

В последнее время все чаще звучат заявления о критической нехватке боеприпасов у украинских подразделений на передовой. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что военные уже перераспределяют их из-за дефицита, а командиры на поле боя "принимают действительно трудные решения".

Издание FT в своем материале сообщило, что ВСУ отстреливают треть снарядов от нужды. На фоне проблем со снабжением поддержки от западных партнеров, Россия пользуется ситуацией по максимуму.

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