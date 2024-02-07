Глава МИД перечислил главные решения, которые нужно воплощать комплексно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, как можно выровнять артиллерийский баланс в наличии снарядов с теми арсеналами, которые Российская Федерация применяет против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской Комиссии, высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем в Киеве.

Глава МИД Украины отметил, что если спросить у украинского солдата на фронте, что сейчас больше всего нужно, то ответ будет касаться снарядов.

Как отметил министр, сейчас происходит передача снарядов с европейских складов, а также существует производство новых снарядов.

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"Давайте не забывать, что в мире все еще очень много артиллерийских снарядов. Надо утроить усилия для того, чтобы с их складов привозить эти снаряды в Европу", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что сегодня речь идет о защите Европы, и поэтому нужны "экстраординарные меры".

"Можем ли мы выровнять артиллерийский баланс с Россией? Однозначно можем, если эти комплексные усилия будут приложены", - подчеркнул Кулеба.

Министр также обратился ко всем украинским защитникам и защитницам

"Я хочу, чтобы каждый украинский солдат знал - я думаю, что имею право говорить и от себя, и от Жозепа - что ежедневно в Брюсселе, Киеве и в других столицах ведется одна работа: как доставить больше снарядов в Украину, к украинскому солдату", - заявил Кулеба.

Он добавил, что снарядный дефицит ощущается постоянно, но, несмотря на это, несмотря на преимущество России в артиллерийских снарядах, она не одерживает никаких побед на фронте.

"Что это значит? Там, где нет артиллерийского снаряда, мы останавливаем российского солдата другим имеющимся у нас оружием", - сказал Кулеба и добавил, что украинские защитники применяют дроны, минометы и автоматы, а также ведется поиск альтернативных средств сдерживания врага.

Кулеба отметил, что сейчас цель ежедневной дипломатической работы заключается в том, чтобы "снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод".

Глава МИД подчеркнул, что нужно принимать комплексные решения. "Давайте, чтобы правительства подписывали более долгосрочные контракты с производителями снарядов в Европе. Давайте, чтобы украинские и европейские производители еще больше работали вместе и наращивали производство. Давайте уберем все административные препятствия. По сути, нам нужно создать что-то вроде общего рынка для оборонных индустрий", - подчеркнул Кулеба.

Также Кулеба сказал, что надо параллельно вступить в переговоры с теми отдельными странами мира, которые имеют контракты на выработку снарядов в Европе, и убедить их, что Украине крайне необходимы снаряды для защиты Европы. Он убежден, что можно договориться с третьими странами и перенаправить эти снаряды в Украину.

Снаряды для Украины

Как сообщал УНИАН, 31 января Боррель сообщил, что к марту Европейский Союз выполнит лишь на 52% обещание по предоставлению Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов. По словам Борреля, Украине до марта будет предоставлено еще 200 тысяч снарядов. Ранее Украина уже получила от ЕС 330 тыс снарядов.

Всего до марта Украине будет предоставлено 524 тыс артиллерийских снарядов из обещанного одного миллиона.

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