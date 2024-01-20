По словам руководителя Офиса президента, россияне все еще надеются иметь преимущество над Украиной в ресурсах, и Киев вынужден рассчитывать на технологические преимущества.

Киев рассчитывает на партнеров, одновременно работает над развитием собственного военно-промышленного комплекса. Об этом в интервью Le Figaro рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, россияне все еще надеются иметь преимущество над Украиной в ресурсах, и Киев вынужден рассчитывать на технологические преимущества.

"Линия фронта простирается более чем на 2000 километров, и большая ее часть является ареной очень жестоких боев. Мы должны быть реалистами. Ситуация, бесспорно, сложная, но мотивация нашего народа, мотивация наших воинов очень высока. Мы боремся за свое выживание, за свою землю, за победу, в которую мы верим", - отметил Ермак.

При этом он подчеркнул, что невозможно вести оборонительную войну, ведь переход к оборонительной позиции часто приводит к замораживанию конфликта.

"Мы видели это с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным. Решение состоит не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными, быть вместе с нашими партнерами и не останавливаться", - подчеркнул глава ОП.

Он добавил, что на фронте войска жалуются на нехватку людей и ресурсов и говорят, что они больше не в состоянии наступать.

"Это определенно проблема, и нет смысла ее скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых. Многие из них находятся на передовой уже два года. Правительство и Генштаб работают над новым законом о мобилизации, который вскоре будет подан в парламент. И над реалистичной военной стратегией. Переходный период все еще продолжается", - резюмировал Ермак.

Война в Украине - последние новости

Россия собралась захватить Лиман новой комбинацией в штурмах. Об этом рассказал старший лейтенант, начальник службы связей с общественностью 21 ОМБР Сергей Дибров. По его словам, в течение последней недели произошла активизация врага на Лиманском направлении.

В то же время по данным Американского института изучения войны, россияне проведут локальные наступления по всей линии фронта.

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