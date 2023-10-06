Украинские военные заблаговременно находят и уничтожают вражескую артиллерию, не дожидаясь, пока она откроет огонь.

ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", благодаря которому российские захватчики не имеют возможности вести контрбатарейную борьбу. Этому помогли высокоточные ракетно-артиллерийские системы, предоставленные нам странами-партнерами.

Об этом заявил начальник Главного управления Ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов, пишет Military Media Center. По его словам, основу современной артиллерии составляют максимальная автоматизация, а также новейшие цифровые разработки для артразведки, систем управления огнем и средств контрбатарейной борьбы.

"Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что враг уже не имеет возможности вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", - сказал он.

Видео дня

По словам Баранова, украинские военные заблаговременно находят и уничтожают вражескую артиллерию, не дожидаясь, пока она откроет огонь.

"Мы не ждем открытия огня артиллерии противника, а заблаговременно обнаруживаем ее и уничтожаем еще до того, как враг будет готов нанести удар по нашим позициям. Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу "дальнобойку" враг не достает, а мы их - да", - сказал генерал.

Баранов отметил, что для того, чтобы приблизить победу, украинские войска должны "постоянно адаптироваться, придумывать новые способы и методы огневого поражения, совершенствовать наше оружие, наши боеприпасы, навыки и умения".

"На сегодня абсолютное большинство, иногда до 90% огневого поражения сил и средств противника приходится на ракетные войска и артиллерию", - добавил он.

Генерал также рассказал, что наши защитники овладевают западными артиллерийскими системами в разы быстрее, чем это предусмотрено стандартами НАТО.

"Успех достигается нами за счет обученности личного состава, применения новых программных продуктов, внедрения автоматизированной системы управления огнем... Артиллерист должен знать, что надо делать пехоте, лучше, чем она сама. Потому что мы готовим предложения по огневому поражению противника так, чтобы не задеть своих. Иногда в шутку желаю собратьям: Чтобы вы клали снаряд 155-го калибра белке в глаз за 28 километров", - сказал Баранов.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, украинские защитники из ракетных войск сегодня поразили 1 пункт управления, 1 средство противовоздушной обороны, 6 артиллерийских средств, 1 район сосредоточения личного состава и 1 станцию РЭБ противника.

А за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 620 российских оккупантов, увеличив общие потери врага до более чем 281 тысячи человек. Также за сутки враг потерял 20 танков и 30 боевых бронированных машин.

Вас также могут заинтересовать новости: