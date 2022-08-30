Скорее всего, США не объявят о передаче Украине указанных ракет, считает публицист.

Скорее всего, в ближайшем будущем США передадут на вооружение ВСУ ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров. При этом вряд ли об их поставках объявят публично.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский, передает 24 канал.

"Я думаю, что Украине дадут ракеты на 300 километров, – уверен публицист. – Если завтра Крымский мост будет ликвидирован, это означает, что ракеты уже предоставлены. Мы узнаем об этом на практике". Відео дня:

Публицист отметил, что молчание американских чиновников о передаче указных ракет в последние две недели как раз можно считать важным сигналом, который подтверждает вероятность поставки ATACMS в Украину.

К тому же, как отметил Пионтковский, в новом пакете военной помощи от США почти на 3 миллиарда долларов есть "закрытые статьи".

Публицист считает, что США постепенно увеличивают уровень военной помощи Украине, вопрос поставки оружия движется в очень правильном направлении.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: