Публицист отметил, как Украина должна использовать площадку саммита НАТО.

Украина в одиночку защищает "трусоватый и благополучный Запад", а потому имеет право категорично требовать немедленно поставить ВСУ истребители и дальнобойные ракеты.

Как считает публицист и политолог Андрей Пионтковский, для этого Украина должна использовать площадку саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

"Площадку саммита НАТО сражающейся в одиночку Украине следует использовать для категорического требования немедленной поставки Западом истребителей и дальнобойных ракет", - отметил он.

По его мнению, это требование "будет от имени десятков тысяч украинских воинов, погибших защищая этот трусоватый и благополучный Запад".

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины - что сообщалось

Ранее сообщалось, что США близки к тому, чтобы одобрить передачу Украине ракетной системы большой дальности ATACMS.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, главным фактором передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS к уже имеющимся РСЗО HIMARS станет понимание того, что нынешний Путин является очень слабым и не контролирует в стране ряд процессов:

"Мне кажется, уже существует понимание что, чем быстрее Россия перестанет существовать при таком слишком слабом президенте, тем лучше будет для глобальной безопасности".