Молчанов поделился данными о количестве войск вражеской армии в Херсоне и окрестностях.

На правобережной части Херсонской области все еще остаются тысячи российских военных, несмотря на "намеки" от ВСУ, в самом областном центре их не так много.

Об этом рассказал 24 каналу херсонский активист Владимир Молчанов.

По его данным, вражеская система ПВО размещена в промзоне и не перемещается оттуда. Активист также отметил, что поставки в Херсоне именно линейным частям проходят централизованно, поэтому эти военные не всегда появляются в городе.

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"Если говорить о Росгвардии или мобилизованных из оккупированной Донетчины и Луганщины, то такие военные, как правило, на блокпостах", - добавил Молчанов.

Активист предположил, что в самом городе сейчас находится не более пяти тысяч вражеских военных, большинство из них - охрана и тыловые структуры россиян.

Как сообщал УНИАН, накануне в Херсоне местные патриоты наведались на локации, которые россияне используют в собственных целях. Там они оставили врагу своеобразные "послания".

Ранее житель Херсона рассказал, что в городе больше всего боятся возможности повторной оккупации города россиянами после его освобождения украинской армией. "Люди очень боятся. Они очень хотят, чтобы ВСУ освободили Херсон и смогли его удержать. Люди боятся, что если Херсон освободят без должной подготовки и не смогут удержать город, то если россияне во второй раз зайдут, начнется резня. Этого люди очень боятся", - признался мужчина.